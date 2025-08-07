«В начале было Слово»: книга Симоньян вошла в топ лидеров продаж

Книга известной журналистки и писательницы Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вошла в топ-10 лидеров по продажам в книжном рейтинге Москвы: она заняла шестую строчку, сообщает RT .

Как уточнили в пресс-службе издательство «Эксмо», роман поступил на полки 31 июля. В московских магазинах все полученные издания раскупили за первые 10 минут.

Топ-50 продаж в эфире утреннего шоу «Что читает Москва?» привел генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев.

Приобрести книгу можно в сети столичных магазинов «Читай-город» в торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк», «Метрополис», Columbus и «Европейский». Предзаказ на книгу еще до официального релиза оформили около 10 тысяч человек.

Прошлый сборник рассказов Симоньян «Водоворот» вышел тиражом в 20 тысяч экземпляров и до сих пор пользуется спросом.