Как горячие пирожки: новый роман Симоньян разлетелся в Москве за 10 минут

В российских книжных магазинах начались продажи нового романа главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», выпущенного издательством АСТ. В Москве первая партия, доставленная в магазины, была полностью распродана накануне всего за 10 минут.

Первыми новую книгу получили 5 столичных магазинов сети «Читай-город», расположенных в торговых центрах «Афимолл», «Авиапарк», «Европейский», «Метрополис» и Columbus.

«Сегодня же начинается отправка предзаказов — они в приоритете», — отметила Симоньян.

Еще до официального релиза почти 10 тыс. человек оформили предзаказ на новинку в течение первой недели после объявления о ее выходе. Первоначальный тираж романа составил 45 тыс. экземпляров. Предыдущая книга Симоньян, сборник рассказов под названием «Водоворот», была выпущена тиражом 20 тыс. экземпляров и до сих пор пользуется спросом, поэтому ее продолжают печатать дополнительно.

По словам главного редактора RT, все средства, вырученные от продаж ее книг, в полном объеме идут на благотворительные цели.