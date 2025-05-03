Сбор редких грибов может обернуться уголовным делом

В России ужесточили контроль за сбором дикорастущих грибов, и теперь неосведомлённые грибники рискуют столкнуться с серьёзными правовыми последствиями, пояснила юрист Алла Георгиева в интервью агентству «Прайм» .

Под особый запрет попали редкие виды, включая деликатесный мацутакэ (рядовка сосновая), который встречается на Кавказе, Дальнем Востоке и Сахалине.

По статье 260.1 УК РФ за незаконный сбор особо ценных грибов предусмотрено до 9 лет лишения свободы. Административная ответственность по статье 8.35 КоАП (штраф до 5 тыс. рублей) ждёт тех, кто повредит краснокнижные экземпляры, такие как решеточник красный, грифола курчавая (гриб-баран), мухомор шишкообразный, ежовик альпийский

«Перед походом в лес стоит изучить, как выглядят редкие грибы, — советует Георгиева. — Например, мацутакэ, который высоко ценится в азиатской кухне, растёт только в определённых биотопах и требует особой осторожности при сборе».

Новые нормы вступили в силу осенью 2023 года, когда в законодательство внесли поправки, расширяющие защиту биоразнообразия. Экологи поддерживают эти меры: по данным Росприроднадзора, из-за коммерческого сбора под угрозой исчезновения оказались десятки видов грибов.