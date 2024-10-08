Сбой в работе сайта Роскомнадзора произошел из-за хакерской атаки

Вечером 8 октября россияне начали массово жаловаться, что не могут открыть сайт Роскомнадзора. Сбой в его работе связан с DDoS-атакой, сообщает ТАСС .

Пресс-служба регулятора заявила, что фиксирует атаку хакеров на свои ресурсы. В 21:39 по московскому времени поступила информация, что все ресурсы Роскомнадзора функционируют в штатном режиме.

Однако пользователи продолжают сообщать в соцсетях, что не могут полноценно пользоваться сайтом. Сначала он долго грузится, затем выдает ошибку. Другие юзеры пишут, что после длительной загрузки сайт все-таки открывается.

Первые сообщения о сбое в работе Роскомнадзора зафиксировали в 21:00 по московскому времени на портале Downdetector.