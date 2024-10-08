Россияне массово жалуются на сбой в работе сайта Роскомнадзора

Жители России сообщили, что столкнулись с трудностями при открытии сайта Роскомнадзора, портал выдает ошибку либо зависает в процессе загрузки, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Максимальное количество жалоб на сбои в работе Роскомнадзора зафиксировано в 21:00 по московскому времени. В это время 818 пользователей сообщили, что не могут открыть портал.

«Не получается войти в личный кабинет», — пишут пользователи.

Больше всего поступает сообщений о том, что не работает сайт — 81% жалоб от общего количества. Только 7% пользователей пишут про общий сбой сервиса, а 4% — не могут войти в личный кабинет и открыть мобильное приложение. О сбое сервиса сообщили только 2% пользователей.

Больше всего ошибок зафиксировано в Республике Карелия — 3%, США — 3%, в Москве, Подмосковье, Белгородской и Нижегородской областях — по 2%.