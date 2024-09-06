Сбой в работе RuTube вызвала крупнейшая DDoS-атака
В RuTube причиной сбоя в работе сервиса назвали DDoS-атаку
Специалисты RuTube делают все возможное, чтобы как можно скорее полностью стабилизировать работу сервиса и ликвидировать угрозу повторного сбоя, пишет ТАСС.
В пресс-службе компании сообщили, что сервис временно переставал работать из-за крупнейшей DDoS-атаки. За последние два года такой мощной хакерской атаки еще не было.
Специалисты ведут работы на серверах. Из-за этого пользователи могут сталкиваться с трудностями при просмотре видеоконтента.
Ранее сообщалось, что россияне массово жаловались на сбой в работе RuTube 6 сентября.