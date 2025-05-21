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Сбой в работе мобильного интернета произошел в Подмосковье

Жители Московской области пожаловались на сбой в работе мобильного интернета, сообщает «Осторожно, Москва» .

В Балашихе пользователи мобильных операторов с ночи отмечают сильные перебои со связью. Проблемы видят абоненты «Билайна» и t2.

В техподдержке операторов жителям отвечают, что знают о данной проблеме и пытаются устранить возникшие неполадки.

На то, что не работает интернет, в частности, жалуются жители Королева.

Минувшей ночью в подмосковных Жуковском и Раменском объявляли о возможной опасности БПЛА.

Ранее в мае пользователи пожаловались на масштабный сбой в Рунете. Не работали соцсети, приложения банков, операторы связи и т. д.