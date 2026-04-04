Сбой в работе эквайринговых терминалов Vendista произошел в Москве

Жители столицы пожаловались на сбой в работе эквайринговых терминалов Vendista, которые установлены в вендинговых автоматах. Они не принимают безналичную оплату по картам, сообщает РЕН ТВ .

Сообщения о неполадках в работе эквайринговых терминалов поступают из разных районов города. Несколько вендинговых автоматов не принимают карты.

По словам очевидцев, не проходят платежи ни одного из популярных банков. При попытке оплаты вылезает ошибка.

При этом оплата через СБП или по QR-коду все же проходит. Также терминалы принимают наличные деньги.

Жители написали о сбое в поддержку эквайринга. По их словам, там не отвечают — горячая линия не работает в выходные, из-за чего оставлять претензии бесполезно.

Накануне многие россияне столкнулись со сбоем в оплате по картам или QR-кодам. Они не могли оплатить покупки в магазинах или проезд в транспорте. Предварительной причиной глобального сбоя в работе российских банков могли стать блокировки IP-адресов, используемых в работе банковской инфраструктуры.

