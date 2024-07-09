Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

Сбои наблюдаются в работе видеохостинга YouTube на территории России, следует из данных сервиса Downdetector .

По состоянию на 19:30 мск на работу сервиса пожаловались свыше 560 пользователей. Чаще всего о сбоях сообщают из Москвы, Подмосковья, Саратовской области, Краснодарского края и Ленинградской области.

Большинство юзеров жалуются на сбои в работе сайта видеохостинга, также присутствуют жалобы на общий сбой. У многих не получается открыть сайт, медленно загружаются видео или прогружается страница, но видео не работает.

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