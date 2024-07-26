Сбой произошел в работе Telegram
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Пользователи жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram на сайте Downdetector.su.
В основном жалобы поступают из Новосибирской области, Красноярского края и Иркутской области. Сбой также наблюдается на Кузбассе и в Алтайском крае.
По большей части речь идет о сбое мобильного приложения мессенджера. Еще есть жалобы на неполадки с оповещением, сайтом, личным кабинетом, на общий сбой.
Ранее сбой произошел в работе сервисов Росбанка. Они функционировали с перебоями.