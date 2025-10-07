сегодня в 09:29

Сбой произошел в работе Steam в России

Сервис Steam в разных регионах РФ работает с перебоями. На него поступило большое количество жалоб на сайте Downdetector .

Steam временно не открывается в Хабаровском, Камчатском, Приморском и Красноярском крае. Проблемы также наблюдаются в Сахалинской области.

Россияне жалуются на общий сбой работы площадки. Не открывается сайт.

По словам геймеров, у них не получается войти в личный кабинет. Программа пишет, что отсутствует соединение с сервером.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.