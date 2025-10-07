Сбой произошел в работе Steam в России
Сервис Steam в разных регионах РФ работает с перебоями. На него поступило большое количество жалоб на сайте Downdetector.
Steam временно не открывается в Хабаровском, Камчатском, Приморском и Красноярском крае. Проблемы также наблюдаются в Сахалинской области.
Россияне жалуются на общий сбой работы площадки. Не открывается сайт.
По словам геймеров, у них не получается войти в личный кабинет. Программа пишет, что отсутствует соединение с сервером.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.