Сбой произошел в работе сервиса СБП

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В четверг утром пользователи массово жалуются на сбой в работе системы быстрых платежей (СБП), сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой сервиса (77%), сбой сайта (12%), сбой мобильного приложения (7%) и проблемы с личным кабинетом (2%).

В основном жалобы поступают из Псковской, Тверской и Ивановской областей, Республики Коми и Камчатского края.

Сервис СБП позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона, а также оплачивать услуги и покупки по QR-коду.

Ранее пользователи сообщали о сбое в работе мобильного приложения Т-банка.