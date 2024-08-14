Пользователи сообщили о сбое в работе мобильного приложения Т-банка
Фото - © Adobe Stock
Пользователи в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения Т-банка, сообщается на сайте Downdetector.
Большая часть жалоб поступает из Пензенской, Свердловской, Курганской, Нижегородской областей, а также из Якутии.
42% пользователей сообщают о сбое в работе мобильного приложения, 21% — о сбое в работе сайте. Также у многих не работает личный кабинет.
Комментаторы пишут, что пытались решить проблемы самостоятельно, но перезагрузка телефона не помогла. Некоторые переустанавливали приложение, но так и не смогли войти в него.
Пока официальных сообщений от Т-банка по поводу сбоя не поступало.