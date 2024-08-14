сегодня в 12:50

Пользователи сообщили о сбое в работе мобильного приложения Т-банка

Пользователи в среду массово жалуются на сбои в работе мобильного приложения Т-банка, сообщается на сайте Downdetector .

Большая часть жалоб поступает из Пензенской, Свердловской, Курганской, Нижегородской областей, а также из Якутии.

42% пользователей сообщают о сбое в работе мобильного приложения, 21% — о сбое в работе сайте. Также у многих не работает личный кабинет.

Комментаторы пишут, что пытались решить проблемы самостоятельно, но перезагрузка телефона не помогла. Некоторые переустанавливали приложение, но так и не смогли войти в него.

Пока официальных сообщений от Т-банка по поводу сбоя не поступало.