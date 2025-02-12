Сбой произошел в работе российского сегмента Telegram
Telegram не работает в ряде российских регионов
Мессенджер Telegram не работает в ряде российских регионов, сообщает канал «360.ru».
По данным портала Downdetector, больше всего жалоб пользователей приходится на Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область.
На проблемы в использовании Telegram пожаловались жители Нижегородской, Брянской и Курской областей, указано в публикации.
О причинах затрудненной работы мессенджера не сообщается.
Подобная проблема возникла в России 28 января.