Сбой произошел в работе российского сегмента Telegram

Telegram не работает в ряде российских регионов

Мессенджер Telegram не работает в ряде российских регионов, сообщает канал «360.ru» .

По данным портала Downdetector, больше всего жалоб пользователей приходится на Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область.

На проблемы в использовании Telegram пожаловались жители Нижегородской, Брянской и Курской областей, указано в публикации.

О причинах затрудненной работы мессенджера не сообщается.

Подобная проблема возникла в России 28 января.