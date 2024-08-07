Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru

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В среду утром пользователи массово жалуются на сбой в работе почтового сервиса отечественного интернет-портала Mail.ru, сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой сайта (41%), общий сбой (25%), сбой сервиса (13%), сбой мобильного приложения (8%) и сбой личного кабинета (6%).

В основном жалобы поступают из Петербурга и Ленобласти, Москвы и Подмосковья, Нижегородской, Кировской и Калининградской областей.

При этом в пресс-службе Mail.ru РИАМО сообщили, что все сервисы компании работают в штатном режиме.

Ранее проблемы в работе сервисов онлайн-банка наблюдались у клиентов Райффайзен Банка. Сложности с доступом к сервисам зафиксировали в 18 российских городах.