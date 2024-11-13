Сбой произошел в работе «Дзен Новостей»

Жители из 17 городов России пожаловались на то, что у них не грузятся «Дзен Новости». Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Проблемы с доступом к «Дзен Новостям» появились у жителей разных регионов России. Не получается зайти в него в Подмосковье и столице, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Ивановской, Псковской и Архангельской областях.

Многие пользователи пишут, что сайт не прогружается. Не работает ни лента с новостями, ни другие сервисы.

Ранее в игре Dota 2 произошел массовый сбой. У пользователей не было соединения.