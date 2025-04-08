Сбежавший жених: итальянец ушел от невесты с деньгами, но его поймали

В Италии психиатр решила выйти замуж за своего пациента, но он сбежал

В Италии свадьба женщины-психиатра, которая собиралась выйти замуж за своего бывшего пациента, расстроилась из-за побега жениха, сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание Today.it.

Пара из Палермо готовилась к свадьбе, однако накануне 54-летний жених сбежал, захватив конверты с деньгами, которые родственники успели подарить будущим молодоженам.

Полиция отследила мужчину по геолокации, задержала его и изъяла деньги. По словам жениха, перед свадьбой они с невестой обсуждал их прошлое и список гостей, что вызвало у него сильное беспокойство. На допросе мужчина утверждал, что не справился с эмоциями и решил уйти из дома, то есть сбежать от проблемы.

При этом в сообщении не уточняется, состоялась ли сорванная свадьба.