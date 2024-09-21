Сбежавший из России Покровский* не смог оспорить в суде статус иноагента
Верховный суд отказал музыканту Покровскому в снятии статуса
Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*, в которой он требовал исключить его из реестра иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — цитирует агентство слова представителя суда.
В МВД РФ 19 сентября сообщили, что некоторые песни основателя группы «Ногу свело!» Максима Покровского* противоречат национальным интересам России.
Ранее также безуспешно пытались снять статус иноагентов журналист Михаил Зыгарь, артисты Максим Галкин и Татьяна Лазарева.
*Признаны на территории РФ иноагентом.