Сбежавший из России Алексей Панин* задолжал налоговой более 200 тыс рублей

Актер Алексей Панин*, который покинул Россию, уже более 6 месяцев не платит налоги в размере 200 тыс. рублей, в результате чего сумма задолженности выросла почти на 30 тыс. рублей — набежали пени, сообщает Инфо24 .

В настоящее время актер находится в Испании вместе со своей дочерью и пытается зарабатывать на жизнь творческими выступлениями.

В России суд заочно приговорил его к 6 годам лишения свободы за призывы к террористической деятельности. В своих социальных сетях Панин* поддерживал террористический акт, совершенный в октябре 2022 года на Крымском мосту.

В 2023 году появились сообщения о том, что Панин* устроил алкогольные дебоши в столице Эстонии и был вынужден покинуть Таллин, направившись в США. Сам актер тогда заявлял, что получил гражданство Америки.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга