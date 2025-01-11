Сбербанк рассказал, как ИИ повлияет на мошеннические схемы в 2025 году

Мошенники по-прежнему будут использовать привычные схемы для обмана граждан, но, скорее всего, они начнут активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) для того, чтобы создать фейки более правдоподобными, такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает РИА Новости .

«Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на „Госуслугах“, „фальшивый босс“ или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств», — сказал Кузнецов, подводя итоги 2024 года.

По его мнению, все перечисленные схемы обмана мошенники продолжат использовать и в 2025 году, но для их совершенствования могут применить ИИ. Кузнецов отметил, что злоумышленники поняли, что онлайн-переводы на крупные суммы будут заблокированы, поэтому стали просить жертв обналичивать средства и передавать через курьеров. Однако и такие операции — съем крупных сумм, если до этого клиенты пользовались онлайн-средствами — будут блокировать до выяснения обстоятельств.

Мошенники также стали заставлять своих жертв открывать счет в менее защищенных банках, после чего выводят оттуда похищенные средства. Топ-менеджер Сбербанка считает, что проблему надо решать системно и всему рынку, чтобы защитить россиян.

Ранее сообщалось, что по итогу 2024 года хакеры и мошенники украли порядка 3 млрд рублей в криптовалюте.