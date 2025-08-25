Сбербанк присоединился к празднованию Дня города в Павловском Посаде

В субботу Павловский Посад отметил День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей, передает пресс-служба банка.

Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды, узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Мы гордимся возможностью поддерживать культурное наследие нашего региона и вместе создавать яркие события, которые объединяют жителей и гостей. От всей души поздравляю всех павловопосадцев с Днём города и желаю благополучия, процветания и новых свершений!», - уточнил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.