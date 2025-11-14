Сбер провел конференцию для агентств недвижимости и застройщиков Подмосковья

Сбер провел конференцию для ключевых игроков рынка недвижимости Московской области. Мероприятие, собравшее более 70 представителей агентств недвижимости и девелоперских компаний, было посвящено укреплению партнерства для устойчивого развития жилищного строительства в регионе. Участники обсудили актуальные вызовы рынка, обменялись успешными кейсами и определили пути повышения эффективности совместной работы.

«Эффективное взаимодействие между банками, застройщиками и агентствами является фундаментом для устойчивого роста всего рынка недвижимости. Подобные мероприятия позволяют нам не только укрепить партнерские отношения, но и оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, предлагая более совершенные финансовые продукты», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

По словам участника конференции Дмитрия Панина, мероприятие стало важной площадкой для профессионального диалога, где участники смогли обсудить наболевшие вопросы и найти конкретные решения.

«Полученные инсайты, особенно в части новых ипотечных программ и цифровых сервисов, позволяют нам значительно повысить качество обслуживания наших клиентов. В конечном счете, именно слаженная работа всех сторон позволяет строить для людей не просто квадратные метры, а настоящее „жилье мечты“», — поделился Дмитрий Панин.