Сбер поздравил жителей Шатуры с Днем города

14 сентября жители Шатуры отметили День города. Мероприятия проходили в трех основных локациях: Шатуре, Рошале и Дмитровском погосте. В программе был турнир по гигантскому домино, семейное шоу «Битва фамилий», интерактивная программа «Шатура детям» и много детских развлечений.

В Центральном парке культуры и отдыха Сбер организовал интерактивную и лаундж-зону. Жители и гости города приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных фигурок СберКота, получили памятные подарки, вместе раскрасили Мега-раскраску и написали пожелания родному городу.

«Мы рады, что смогли организовать для жителей запоминающийся праздник, поднять настроение. И в то же время дали возможность больше узнать о финансовых продуктах Сбера — на Дне города все желающие смогли получить консультации по ипотечным программам, кредитным продуктам и зарплатным проектам», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Местные жители посещали празднование Дня города целыми семьями.

«Мы пришли на праздник с женой и нашими двумя детьми. И знаете, могу сказать, что День города действительно удался! Дети в восторге, вокруг очень много улыбок, все счастливые, и с погодой в этом году очень повезло. Спасибо всем организаторам за чудесные воспоминания в семейном архиве!» — сказал житель Шатуры Игорь Иванов.