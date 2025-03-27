Сбер поддержал Всероссийскую олимпиаду школьников по астрономии

В Долгопрудном подошел к концу заключительный этап Всероссийской олимпиады по астрономии для школьников 9-11 классов. Генеральным партнером мероприятия выступил Сбербанк.

Финальные испытания прошли с 17 по 24 марта на базе «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы. В олимпиаде приняли участие около 500 школьников из 49 регионов России, одной из самых больших команд стала команда Подмосковья — 84 участника.

«Инвестиции в образование и поддержка талантливой молодежи — один из ключевых приоритетов социальной политики Сбера. Помогая любознательным и целеустремленным ребятам, мы не просто инвестируем в их будущее, мы инвестируем в будущее российской науки. Мы с радостью поддерживаем подобные инициативы, поскольку так мы создаем для ребят мотивацию достигать успехов, развивать отечественные технологии и совершать новые открытия», — отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Амиран Левитский.

Ребята посетили мастер-классы и лекции с участием известных ученых, планетарий и лаборатории Технопарка лицея. Сбер традиционно поддержал мероприятие, вручив специальные технологичные призы победителям из 10 и 11 классов.

«Прошла эта космическая история, которая длилась всего 8 дней. Наверное, для Вселенной это мгновение, а вот для нас, мне кажется, — целая эпоха. Потому что на 8 дней „Физтех-лицей“ имени Петра Леонидовича Капицы стал стартовой площадкой для удивительных, талантливых, целеустремленных ребят», — добавил директор «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы Марина Машкова.

Также победитель олимпиады Святослав Моргунов поделился своими впечатлениями от мероприятия.

«Мне очень понравилось, видно, что организаторы старались сделать мероприятие с душой. Больше всего мне запомнилась экскурсия в Звездный городок, где мы увидели тренажеры, на которых тренируются космонавты. И, конечно, открытие олимпиады — оно было просто зажигательным!», — прокомментировал он.

Всероссийская олимпиада по астрономии проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и ведущих образовательных учреждений страны. Мероприятие проводится ежегодно для выявления и поддержки талантливых школьников.