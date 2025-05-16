Сбер и Правительство Московской области обсудили тренды рынка труда

В Среднерусском банке Сбербанка прошла конференция, посвященная изменениям рынка труда, новым подходам в подборе и управлении персоналом, а также возможностям и инструментам для изучения и развития потенциала человека. Участие в мероприятии приняли порядка 70 человек, в том числе сотрудники Правительства Московской области и профильных министерств и ведомств.

Эксперты отметили, что в первом квартале 2025 года рынок труда продолжил трансформироваться, демонстрируя несколько ключевых тенденций, которые формируют новые правила игры для работодателей и соискателей. Так, в данный момент происходит глубокая цифровая трансформация процессов найма и управления персоналом — от внедрения AI-ассистентов при первичном отборе кандидатов до использования больших данных для прогнозирования кадровых потребностей. Особую популярность набирают гибридные форматы занятости, которые из временной меры превратились в устойчивый тренд.

«Современный рынок труда требует от компаний гибкости и готовности к постоянной трансформации. В Сбере мы видим свою миссию не только в адаптации к этим изменениям, но и в их активном формировании — через внедрение цифровых решений, развитие гибридных моделей работы и создание среды для раскрытия потенциала каждого сотрудника. Особое значение мы придаем работе с молодыми талантами, ведь именно они задают вектор развития бизнеса завтрашнего дня. На данный момент Среднерусский банк Сбербанка сотрудничает с более чем 25 вузами и 100 ссузами в регионах присутствия. Только за первый квартал 2025 года практику в наших подразделениях прошли 502 студента, многие из которых получают предложения о трудоустройстве. Уверен, что сочетание инновационных HR-практик с сохранением человекоцентричного подхода позволит компаниям оставаться конкурентоспособными в эпоху цифровой экономики», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

В условиях этих преобразований компании активно пересматривают свои подходы к поиску персонала, используя комплексный набор каналов привлечения. Сегодня HR-стратегии успешно сочетают традиционные методы вроде работы с центрами занятости и участия в ярмарках вакансий с инновационными подходами. Особое внимание уделяется развитию цифровых каналов — корпоративных порталов, публикаций в соцсетях и специализированных интернет-форумов, которые позволяют находить как активных, так и пассивных соискателей. Реферальные программы, как внутренние, так и внешние, доказали свою эффективность в привлечении лояльных сотрудников, разделяющих ценности компании, тогда как партнерские программы с учебными заведениями помогают выявлять молодые таланты на ранних этапах. Так, в 2024 году в Среднерусском банке Сбербанка через рекомендации сотрудников было привлечено порядка 1 202 специалистов, что составило 33,8% от общего числа новых работников. Не менее важным элементом стал внутренний поиск талантов — 24,6% вакансий было закрыто за счет перевода и карьерного роста действующих сотрудников.

Ирина Корепанова, директор ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр» Правительства Московской области:

«Кадровая политика Подмосковья строится на принципе „Команда региона — это его главный ресурс“. Сегодня мы активно внедряем цифровые инструменты подбора, сохраняя приоритет внутреннего развития сотрудников, и экспертиза Сбера, кейсы коллег из сферы HR становятся для нас ценным ориентиром в создании эффективной системы управления талантами. Совместные проекты позволяют перенимать лучшие практики, адаптируя их для развития региона», — подчеркнула директор ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр» Правительства Московской области Ирина Корепанова.