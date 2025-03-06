Сарик Андреасян после скандала в колледже попросил не выкладывать видео в Сеть

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян принес извинения студентам московского киноколледжа, с которыми ранее поругался. Он также попросил не выкладывать в интернет видео со скандальной встречи, сообщает « Осторожно, Москва ».

Кинематографист во время лекции разговаривал со студентами на повышенных тонах и говорил, что ненавидит режиссера Андрея Тарковского. Все это произошло из-за того, что одна из девушек спросила, как Андреасян относится к фестивальному и авторскому кино.

В результате кинематографист закончил выступление раньше запланированного и покинул аудиторию под крики студентов. После скандала Андреасян решил извиниться перед студентами.

Вместе с этим он попросил не выкладывать видео со встречи в интернет и не разглашать детали прошедшей лекции. Студенты на эту просьбу ответили в чате, написав: «Ахахах».

Семья одного из студентов киноколледжа прокомментировала инцидент. По ее словам, «взрослым людям нужно следить за своим языком».