Сарик Андреасян после скандала в колледже попросил не выкладывать видео в Сеть
Фото - © кинопоиск.ру
Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян принес извинения студентам московского киноколледжа, с которыми ранее поругался. Он также попросил не выкладывать в интернет видео со скандальной встречи, сообщает «Осторожно, Москва».
Кинематографист во время лекции разговаривал со студентами на повышенных тонах и говорил, что ненавидит режиссера Андрея Тарковского. Все это произошло из-за того, что одна из девушек спросила, как Андреасян относится к фестивальному и авторскому кино.
В результате кинематографист закончил выступление раньше запланированного и покинул аудиторию под крики студентов. После скандала Андреасян решил извиниться перед студентами.
Вместе с этим он попросил не выкладывать видео со встречи в интернет и не разглашать детали прошедшей лекции. Студенты на эту просьбу ответили в чате, написав: «Ахахах».
Семья одного из студентов киноколледжа прокомментировала инцидент. По ее словам, «взрослым людям нужно следить за своим языком».