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Саперы взяли под контроль восстановление памятников бойцам ВОВ в Курской области

Российские саперы взяли под контроль восстановление памятников павшим бойцам Великой Отечественной войны в освобожденных поселках Курской области, сообщает РИА Новости .

В частности, саперы взяли под патронаж мемориалы в селах Погребки, Малая Локня, Кромские Быки.

Отмечается, что бойцы разгребают завалы и облагораживают прилежащую к памятникам территорию.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.