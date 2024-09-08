Baza: сантехник устраивал секс-оргии в подсобке московского ЖК

Жители столичного жилого комплекса обратились в полицию с жалобой на неизвестных, которые устроили мини-оргию в одном из технических помещений, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ЖК «Ильменский 17» на севере Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как в одном из технических помещений ЖК на матрасе спят две обнаженные девушки и мужчина. Рядом стоит стол, на котором спиртные напитки, арбуз и другая еда.

По словам местного жителя, неизвестные сорвали пломбу и проникли в помещение. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые увезли троицу в отдел для дальнейших разбирательств.

При этом позднее жители дома опознали в неизвестном мужчине местного сантехника. По словам очевидцев, в помещениях управляющей компании часто видели женщин. Жильцы дома намерены обратиться к властям Москвы и узнать, как проверяются технологические помещения в многоэтажке.