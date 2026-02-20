сегодня в 04:55

Самый дорогой госномер в России продается за 2,1 млрд рублей

Цена самого дорогого автомобильного госномера в РФ составляет более чем 2,1 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

«Сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 млрд рублей за каждый», — говорится в сообщении.

В России нельзя законно продать и купить госномер на машину.

Ранее глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил добавить зеленый и бирюзовый цвета к уже имеющейся в России цветовой палитре автомобильных госномеров. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

