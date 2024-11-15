Самый большой каток Москвы откроется 22 ноября

Открытие самого большого в Москве катка и старт нового зимнего сезона «Вдохновляя поколения», приуроченного к 85-летию главной выставки страны, состоится на ВДНХ 22 ноября и 23 ноября, сообщает пресс-служба выставочного комплекса в Telegram-канале .

Гостей праздника ждут красочные театральные шествия, захватывающие цирковые представления и иммерсивные спектакли. Организаторы мероприятия обещают создать атмосферу настоящего зимнего чуда.

Каток снова развернут вдоль Центральной аллеи между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие». Его площадь составит более 20 тыс. кв. м. Одновременно на ледовом покрытии смогут находиться до 4,8 тыс. человек.

22 ноября с 18:00 до 22:00 и 23 ноября с 19:00 до 22:00 на катке пройдет авторская программа под руководством Ирины Слуцкой «Зимние узоры». В рамках нее выступят звезды фигурного катания. Также здесь проведут мастер-классы.

Вечером 23 ноября на площади у павильона № 1 «Центральный» гостям представят интерактивные постановки от уличного театра и театра пантомимы. Билеты можно приобрести на сайте.

Ранее на ВДНХ прошел Международный форум двигателестроения. В рамках него «Ростех» показал свои новейшие разработки.