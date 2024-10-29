На ВДНХ прошел Международный форум двигателестроения

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», представила свои новейшие разработки на Международном форуме двигателестроения, прошедшем с 23 по 25 октября на ВДНХ, сообщает RuNews24.ru .

На стенде ОДК демонстрировалась лопатка для вентилятора ПД-35, выполненная из полимерных композиционных материалов. Эта технология позволяет снизить вес детали и повысить ее устойчивость к внешним воздействиям, что делает эту лопатку уникальной на рынке.

Ключевым экспонатом стал макет авиадвигателя ПД-14, первого серийного двигателя пятого поколения в России.

В рамках форума также была представлена цифровая модель газотурбинного двигателя, созданная в российской среде Engee, что позволяет использовать ее для испытаний в реальном времени. Engee, в свою очередь, постепенно заменяет MATLAB/Simulink для моделирования и разработки систем автоматического управления.

Главный конструктор ОДК-СТАР Сергей Остапенко подчеркнул высокий потенциал Engee и обозначил планы по разработке инструментов сертификации, что позволит полностью перейти на российские инженерные системы в будущем.