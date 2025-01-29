Самую маленькую птицу России заметили в Москве

Жители столицы смогли увидеть самую маленькую птицу России — желтоголового королька. Этот вид занесен в Надзорный список Красной книги Москвы, сообщается в Telegram-канале экологов столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Птичку заметили на территории национального парка «Лосиный остров». Длина ее тела не больше 10 см, а весит пташка около 5 грамм.

Корольку приходится постоянно быть в поисках корма. Это связано с малым размером тела и быстрым обменом веществ. Лакомится птичка мелкими беспозвоночными и их личинками.

На зимовку она не улетает из Москвы, но может перемещаться южнее, если корма не хватает.

Название птички произошло от ее внешнего вида. Если птаха волнуется, ярко-желтые перышки на ее голове приподнимаются, образуя хохолок, похожий на корону.

Ранее Москва и Московская область упрочили лидерство в акции по наблюдению зимующих птиц «Российская зима 2024-2025». В копилке бердвотчеров — свыше 6 800 наблюдений.