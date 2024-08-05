Самозанятых Подмосковья приглашают на спецкурс «Искусство фотографии»

сегодня в 14:56

Центр «Мой бизнес» в Московской области начинает серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Искусство фотографии». На занятиях, которые проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», участники изучат направления продюсирования съемок, основ работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки. Обучение пройдет 8, 15 и 16 августа в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Мастер-классы предназначены для предпринимателей, желающих самостоятельно научиться делать фотографии своих товаров для социальных сетей. Участниками могут стать физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области на момент проведения мероприятия.

Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.

Мастер-классы пройдут в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: г. Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Спецкурс «Искусство фотографии» реализуется центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подробнее об обучающих мероприятиях для предпринимателей региона можно узнать в «Календаре мероприятий для малого бизнеса» на инвестиционном портале Подмосковья и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.