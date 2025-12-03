Самой пожилой жительнице России исполнилось 120 лет
Самой пожилой жительнице России исполнилось 120 лет. Женщина живет в столице Чеченской Республики — Грозном, сообщает ТАСС.
Согласно данным Социального фонда, самой пожилой в России является женщина 1905 года рождения.
Долгожительница проживает в Байсангуровском районе.
По данным Росстата, в 2024 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,8 года.
Ранее в Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Ей было 114 лет. Женщина пережила революцию, мировые войны и становление нового государства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.