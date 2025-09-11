Самое грустное видео дня: одинокий орел сидит под дождем в Карачаево-Черкесии

На опубликованных кадрах видно, как орел сидит привязанная к трубе птица одиноко сидит под сильным дождем и прижимается к стене.

По словам местных жителей, у орла есть хозяин, однако в последнее время у мужчины проблемы со здоровьем. В связи с этим птице не уделяют внимания. Люди не знают, куда обращаться, а брать орла себе — боятся.

Ранее в Воронежской области собака сбежала с поезда, следовавшего по маршруту Новороссийск — Екатеринбург. Вот уже 6 дней папийона по кличке Шура ищут сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК), волонтеры и местные жители.