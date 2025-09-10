В Воронежской области собака сбежала с поезда, следовавшего по маршруту Новороссийск — Екатеринбург. Вот уже 5 дней папийона по кличке Шура ищут сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК), волонтеры и местные жители, сообщает Mash .

Инцидент произошел на ж/д станции Поворино. Хозяин вес питомца на продажу. За шесть минут до отправления проводница нарушила правила, открыв клетку, чтобы напоить собаку. При этом начальник поезда находился на перроне и не знал о ее действиях.

Проводница сделала все возможное, чтобы поймать животное, но Шуре удалось выскочить на платформу и скрыться в неизвестном направлении.

После жалобы владельца потерявшейся собаки начальника поезда уволили. Проводница отделалась дисциплинарным взысканием.