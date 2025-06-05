Самка носухи из «Тайгана» съела детеныша и отказалась от трех других

Отмечается, что детенышей носухи называют «детеныши коати». Самка вынашивает их около 77 дней, обычно в помете у них 2-6 детенышей, весом около 100 грамм. Носуха из «Тайгана» родила семерых, первые трое появились на свет слабыми, и мать от них отказалась. Как заявили работники, еще одного самка съела.

«Когда она потянула следующего, то проходящий мимо кипер увидела. Забежала внутрь и отбила этого малыша. Пять лежало все вместе, одного она отбила у матери. Трое ушли сразу, буквально через несколько часов, хотя мы и отогревали их. Но по-видимому они долго лежали на земле, пока мать их рожала», — добавила Алексагина.

Трое новорожденных все же выжили, выращиванием потомства занялись работники сафари-парка. Известно, что на данный момент детеныши уже покрылись шерстью, но глазки пока не открыли. Стоит отметить, что глазки «коати» показывают примерно в 10 дней, а в возрасте 26 дней уже начинают лазить. За взрослением маленьких носах наблюдает ветеринар.

Также специалист рассказала, что отказ от потомства не характерен для данных животных, обычно они очень заботятся о детенышах. Обычно отвергать могут носухи, родившие в первый раз, из-за страха, однако определить, какое это потомство у самки, почти невозможно.