Самая тяжелая женщина в мире умерла в США в возрасте 62 лет

В Соединенных Штатах в возрасте 62 лет скончалась Поллин Поттер, которая ранее была официально признана самой тяжелой женщиной в мире с максимальным весом в 307 кг, сообщает издание News.com.au .

О смерти американки сообщил ее сын Диллон Брукс на своем YouTube-канале. В последние дни женщина находилась в хосписе из-за сердечной и дыхательной недостаточности.

В январе текущего года Поттер попала в ДТП, после чего ее здоровье резко ухудшилось. В темноте ее автомобиль столкнулся с неосвещенным прицепом, который застрял на двухполосной дороге. После аварии у Поллин начались серьезные проблемы с пищеварением и сильные боли в ребрах. В конце августа американку доставили в больницу, где она и провела остаток жизни.

Американка Поллин Поттер известна своим участием в реалити-шоу «Моя жизнь весом 600 фунтов». Женщине удалось скинуть более 200 кг. Женщине планировали провести операцию по удалению лишней кожи, но последствия ДТП оказались для нее фатальными.

В Ярославле скончалась старейшая жительница России Клавдия Гадючкина. Ей было 114 лет. Женщина пережила революцию, мировые войны и становление нового государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.