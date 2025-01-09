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Самая большая в мире кувшинка расцвела в оранжерее «Аптекарского огорода» МГУ

Крупнейшая в мире кувшинка виктория амазонская расцвела в оранжерее Ботанического сада Московского государственного университета (МГУ) «Аптекарский огород», сообщает пресс-служба сада.

«Самая громадная кувшинка в мире впервые расцвела в январе», — говорится в Telegram-канале «Аптекарского огорода».

Жители и гости столицы могут увидеть уникальную кувшинку, посетив тропические экскурсии «Аптекарского огорода».

Впервые в Москве виктория амазонская зацвела в 1908 году. Продолжительность жизни цветка составляет всего 48 часов.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года в Московском зоопарке родились более 1,5 тыс. детенышей.