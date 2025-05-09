Салюты в честь Дня Победы пройдут в Москве, Волгограде, Мурманске и других городах

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Белоусов подписал приказ о проведении салютов в городах РФ в честь Дня Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о проведении праздничных салютов в ряде городов страны в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Приказываю: 9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве», — говорится в документе.

Также праздничные салюты пройдут в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Петербурге, Смоленске и Туле.

Кроме того, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверков завершат празднование Дня Победы в российских городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее на Красной площади в Москве завершился праздничный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке парадным шагом прошли российские и зарубежные военные, а также проехала техника.