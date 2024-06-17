Сальдо на видео показал дрон «Перун» с грузоподъемностью до 200 кг

У группировки войск «Днепр» появился дрон «Перун» с грузоподъемностью до 200 кг

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в личном Telegram-канале показал кадры с новым тяжелым ударно-транспортным беспилотником «Перун», который успешно прошел испытания в том числе по транспортировке бойцов из одной локации в другую.

С помощью нового дрона группировка войск «Днепр» сможет доставлять грузы, проводить поисково-спасательные операции, эвакуировать пострадавших и раненых с поле боя, а также забрасывать в тыл противника десантников и проводить разведки.

«Основное преимущество «Перуна» — большая грузоподъемность, до 200 кг. За один вылет он может поставить на передовую, к примеру, такое количество продовольствия, с которым обычные дроны справились бы за 13 вылетов», — написал Сальдо.

Теперь разработки планируют провести испытания дрона для запуска неуправляемых авиационных ракет.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции на Украине испытания прошел новый дрон-бомбардировщик «Голубь». Летательный аппарат может зависать над системой РЭБ и оставаться для нее невидимым.