Сакральное и магическое значение: почему мат работает как обезболивающее

Нецензурная лексика в стрессовых ситуациях выполняет функцию психологической защиты и может временно снижать уровень боли и напряжения, сообщила РИАМО клинический психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Любое обращение к запретному — это всегда нарушение правил и границ. В момент стресса это дает человеку ощущение силы, контроля и особого статуса. Мат становится своеобразной опорой в уязвимой ситуации», — пояснила Гладких.

Она сказала, что корни нецензурной лексики уходят в древние языческие ритуалы, где подобные слова имели сакральное и магическое значение и не использовались в повседневной речи. С распространением христианства эти выражения оказались под строгим запретом.

«Когда мы попадаем в стрессовую, уязвимую ситуацию, мат становится такой поддерживающей структурой. С одной стороны, он придает нам ощущение уверенности и силы. С другой — мы как бы бунтуем против системы, разрешая себе эту вольность», — отметила специалист.

Гладких отметила, что через мат нередко выражается агрессия, а ее вербализация способствует эмоциональной разрядке. Существуют исследования, показывающие, что при использовании нецензурной лексики может повышаться болевой порог.

«То есть в момент физической травмы или сильного стресса мат может служить своеобразным психофизиологическим обезболивающим и предохранительным клапаном», — добавила специалист.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

