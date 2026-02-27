Сайт Роскомнадзора подвергся масштабной DDoS-атаке
Специалисты ведомства в настоящее время работают над устранением последствий DDoS-атаки на интернет-ресурс Роскомнадзора. Об этом сообщили представители регулятора, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы, на данный момент удалось установить географию серверов, с которых осуществляется атака. Большая часть вредоносного трафика поступает с территории России.
Помимо российских серверов, в атаке задействованы компьютеры из других государств. В списке стран, откуда идет киберата, значатся США, Китай и несколько европейских государств.
Технические службы Роскомнадзора продолжают принимать меры по отражению атаки и восстановлению нормальной работы официального сайта ведомства.
Ранее сообщалось, что 27 февраля сайт Роскомнадзора перестал работать. О проблемах с сайтом массово писали пользователи Сети.
