Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

сегодня в 11:05

Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение государственной компании «Российские железные дороги». Специалисты стараются восстановить работу как можно быстрее, сообщает пресс-служба РЖД.

Ресурсы подверглись DDoS-атаке 6 июня. При этом кассы на вокзалах и станциях работают штатно, там можно приобрести билеты на все направления.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в РЖД.

Ранее зарубежные хакеры атаковали сервисы Федеральной налоговой службы. Именно из-за этого и произошел сбой в работе портала ФНС.