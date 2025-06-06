Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке
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Хакеры атаковали сайт и мобильное приложение государственной компании «Российские железные дороги». Специалисты стараются восстановить работу как можно быстрее, сообщает пресс-служба РЖД.
Ресурсы подверглись DDoS-атаке 6 июня. При этом кассы на вокзалах и станциях работают штатно, там можно приобрести билеты на все направления.
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в РЖД.
Ранее зарубежные хакеры атаковали сервисы Федеральной налоговой службы. Именно из-за этого и произошел сбой в работе портала ФНС.