Сафронов вспомнил, как Алена Делона не выпускали из РФ с его картиной

Уход из жизни Алена Делона шокировал многих из мира кинематографа. Известный художник Никас Сафронов не остался в стороне и поделился воспоминаниями о своей первой встрече с Делоном в конце 90-х годов. Он рассказал о запутанной истории с подаренной картиной, из-за которой актер оказался в затруднительной ситуации на российской границе, сообщает kp.ru .

Никас узнал Алена на Московском кинофестивале в 1999 году, их познакомил продюсер Александр Олейников. Художник захотел подарить французскому актеру свою картину и сделал это уже на следующий день.

Когда Делон покидал страну, на таможне случился инцидент — сотрудники отказались пропускать картину, узнав, кто является ее автором. Ален передал работу представителям театральной компании, которая должна была в следующем месяце поставить спектакль с его участием в Москве, чтобы Никас смог все оформить надлежащим образом. Сделав это, он благополучно забыл о случившемся.

Однако через время выяснилось, что французский актер картину так и не получил. Театральная компания заявила, что действительно не отдала ее Делону, потому что он их подвел — не приехал на спектакль с его участием, хотя билеты были проданы. После этого Никас Сафронов забрал у них свою работу и позже сам отвез ее Алену в Париж.

При встрече художник попросил актера попозировать ему и «набросал графический портрет». Для второй работы художник использовал уже его фотографию, которую актер сам выбрал. Делон пожелал, чтобы его написали еще молодым. Этот портрет художник отдал ему уже в 2005 году, когда кинозвезда вновь приехала с визитом в Москву.