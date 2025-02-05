S7 представила учебно-тренировочный самолет

сегодня в 23:04

Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) представила учебно-тренировочный самолет Tango на 12-й Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), сообщает « АиФ ».

Tango предназначен для подготовки пилотов гражданской авиации, частных полетов и выполнения авиационных работ. Самолет собран из отечественных комплектующих.

Он оснащен поршневым авиационным двигателем АПД-520 «Лидер» объемом 5,2 литра, которые разработали специально для этой модели. Его максимальная мощность составляет 200 л. с.

В сентябре 2024 года в Подмосковье провели тестовый полет летного демонстратора легкомоторного самолета Tango.

Тестовый полет провели разработчик самолета S7 Group и Сибирский научно-исследовательский институт имени Чаплыгина в лице летчика-испытателя-инструктора первого класса Владимира Барсука.