«Авиаторщина»: легкомоторник S7 Tango отправился в первый полет

В Подмосковье провели тестовый полет летного демонстратора легкомоторного самолета Tango. Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Тестовый полет провели разработчик самолета S7 Group и Сибирский научно-исследовательский институт имени Чаплыгина в лице летчика-испытателя-инструктора первого класса Владимира Барсука. Во время него проверялось, может ли самолет взлететь, двигаться по воздуху и приземлиться.

Tango — легкомоторное воздушное судно российского производства. Оно рассчитано на четыре человека. В самолете пока установлен бельгийский двигатель UL Power 520is, но создается и отечественная версия.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в стране запускают серийное производство своих гражданских самолетов. До 2030 года авиакомпаниям передадут около одной тыс. пассажирских самолетов.