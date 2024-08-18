С звездного бармена из «Кухни» вновь пытаются взыскать 8,5 млн руб за срыв съемок

Московская киностудия больше года пытается взыскать неустойку с известного актера Виктора Хориняка за срыв съемок. «Мотор фильм студия» проиграла суд звезде «Последнего богатыря», но подала кассационную жалобу, сообщает SHOT .

В марте 2023 года Хориняк подписал со студией контракт на съемки в ромкоме и получил 800 тыс. рублей в качестве аванса. Однако спустя полгода вернул деньги и отказался от участия в проекте. Главная роль перешла актеру Владимиру Яглычу.

Киностудию не устроили действия 34-летнего артиста и с звездного бармена потребовали 8 млн рублей за срыв съемок. В декабре Арбитражный суд Москвы принял сторону компании, но обязала Хориняка выплатить лишь 178 тыс. рублей.

«Мотор фильм студия» подал апелляцию, но суд ее не удовлетворил. При этом студия приняла решение продолжить борьбу и подала кассационную жалобу с требованием выплатить уже 8,5 млн рублей.

Широкую известность Виктор Хориняк получил благодаря своим ролям бармена Кости в сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд», а также Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь» и других проектах.