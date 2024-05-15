С журналистом Кононенко попрощаются в Подмосковье в пятницу

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Журналиста Кононенко похоронят в подмосковном Троицке в пятницу

Журналиста Максима Кононенко похоронят в подмосковном Троицке в пятницу, 17 мая, сообщает Telegram-канал ВестиFM+.

Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко состоится 17 мая, в 12 часов дня в Троицке, в храме Живоначальной Троицы», — указано в сообщении.

Похоронят журналиста на местном кладбище Губцево, указано в сообщении.

Максим Кононенко ушел из жизни 14 мая из-за внутреннего кровоизлияния на 53 году жизни.

Он известен как автор и ведущий ряда популярных проектов в СМИ, активно вел блоги.