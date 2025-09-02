С начала года в Подмосковье провели более 217 тыс исследований овощей на качество

Специалисты государственной ветеринарной службы Московской области осуществляют постоянный контроль качества овощной продукции в местах торговли региона. За 8 месяцев 2025 года взяли более 150 тыс. проб и провели свыше 217 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Эксперты проверяют продукцию по нескольким ключевым параметрам: органолептика (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета и т. д.), люминисцентная диагностика (определение начальной степени порчи продуктов питания), дозиметрия, радиологические исследования и нитратометрия (определение уровня нитратов в овощах). По причине несоответствия органолептическим показателям с реализации снято 2 555 кг продукции.

Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота товары, не соответствующие стандартам качества.

Приобретать овощи и другую пищевую продукцию можно только в тех местах, где их реализация разрешена. Не рекомендуется приобретать товары на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли — есть риск приобретения продукции, небезопасной для здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

